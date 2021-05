Pio e Amedeo fanno dell’ironia sul coming out di Gabriel Garko (Di sabato 1 maggio 2021) Raoul Bova ospite di Pio e Amedeo nel corso dell’ultima puntata di Felicissima sera è stato protagonista di un siparietto del duo comico che ha tirato in ballo anche il coming out di Gabriel Garko. Pio e Amedeo parlano del coming out di Gabriel Garko Pio e Amedeo hanno chiesto a Raoul Bova un parere... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 1 maggio 2021) Raoul Bova ospite di Pio enel corso dell’ultima puntata di Felicissima sera è stato protagonista di un siparietto del duo comico che ha tirato in ballo anche ilout di. Pio eparlano delout diPio ehanno chiesto a Raoul Bova un parere... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

StefanoGuerrera : ho una sfida per Pio e Amedeo, visto che vogliono dire tutto quello che non si può dire, che provassero anche a bestemmiare stasera - FBiasin : Ho fatto 4 chiacchiere con #PioeAmedeo. Hanno parlato di catcalling, parole proibite, ipocrisia, matrimoni, Donnar… - fanpage : #FelicissimaSera Un monologo molto poco corretto, come avevano promesso #pioeamedeo - Villanever9 : RT @ironmanolan: Chissà perché due uomini bianchi etero quali Pio e Amedeo si sentono in dovere di stigmatizzare il politically correct in… - RavenClawDub : RT @ironmanolan: Chissà perché due uomini bianchi etero quali Pio e Amedeo si sentono in dovere di stigmatizzare il politically correct in… -