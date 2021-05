Paura per Marquez, il pilota in ospedale per accertamenti. Visite ok, è idoneo (Di sabato 1 maggio 2021) MotoGP, incidente a Jerez per Marc Marquez: il pilota in ospedale per accertamenti. Via libera dopo le Visite, è idoneo. Apprensione per Marc Marquez, trasportato in ospedale per accertamenti dopo un incidente nel corso delle Prove Libere del GP di Spagna a Jerez de la Frontera. MotoGPIncidente per Marc Marquez Arrivato in curva, sul maledetto tracciato di Jerez de la Frontera, Marc Marquez ha perso il controllo della sua Honda, che è andata a schiantarsi contro le barriere di protezione a margine della pista. Dopo pochi secondi di apprensione, tutti hanno tirato un sospiro di sollievo quando hanno visto il pilota alzarsi e allontanarsi dal luogo dell’incidente sulle sue ... Leggi su newsmondo (Di sabato 1 maggio 2021) MotoGP, incidente a Jerez per Marc: ilinper. Via libera dopo le, è. Apprensione per Marc, trasportato inperdopo un incidente nel corso delle Prove Libere del GP di Spagna a Jerez de la Frontera. MotoGPIncidente per MarcArrivato in curva, sul maledetto tracciato di Jerez de la Frontera, Marcha perso il controllo della sua Honda, che è andata a schiantarsi contro le barriere di protezione a margine della pista. Dopo pochi secondi di apprensione, tutti hanno tirato un sospiro di sollievo quando hanno visto ilalzarsi e allontanarsi dal luogo dell’incidente sulle sue ...

