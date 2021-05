Milan - Benevento 1 - 0: fine primo tempo (Di sabato 1 maggio 2021) Il Milan si porta in vantaggio dopo pochi minuti e riesce a mantenerlo per tutta la prima frazione di gara. Il Benevento si difende e prova ad attaccare sporadicamente. 45' alla fine della gara: le ... Leggi su globalist (Di sabato 1 maggio 2021) Ilsi porta in vantaggio dopo pochi minuti e riesce a mantenerlo per tutta la prima frazione di gara. Ilsi difende e prova ad attaccare sporadicamente. 45' alladella gara: le ...

PietroMazzara : #Repubblica riferisce che Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Ca… - TommasoArmando : Il Benevento è la tipica squadra che non segna manco con le mani, ma non dispero perché il Milan è in modalità circo Orfei. - gabryhz : 5 minuti e il Benevento la butta al culo all'Associazione Calcio Milan - nandoc_59 : il Benevento ultimamente si prende 4 pere a partita ma il Milan da Champions dopo un'ora di gioco non riesce a chiu… - aylaf__ : Il Milan non va molto d’accordo con i portieri del Benevento -