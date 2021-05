Meteo oggi sabato 1 maggio: rovesci sul Nord, cielo sereno sul Sud (Di sabato 1 maggio 2021) Meteo oggi sabato 1 maggio: la giornata odierna dovrebbe essere all’insegna del brutto tempo sulle regioni del Nord, invece cielo soleggiato sul Sud. Le previsioni del tempo. La giornata di oggi sabato 1 maggio il bollettino Meteo prevede dell’instabilità. Infatti si scontreranno due masse d’aria differenti. Potrebbero avvenire delle precipitazioni, tra cui temporali e grandinate. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 1 maggio 2021): la giornata odierna dovrebbe essere all’insegna del brutto tempo sulle regioni del, invecesoleggiato sul Sud. Le previsioni del tempo. La giornata diil bollettinoprevede dell’instabilità. Infatti si scontreranno due masse d’aria differenti. Potrebbero avvenire delle precipitazioni, tra cui temporali e grandinate. L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

RedazioneLaNews : #Milano Da oggi a Milano è in vigore un'allerta meteo per temporali forti - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - Tgyou24 : You Meteo: Il Meteo a Avellino e le temperature di oggi 1 maggio 2021 - luponzi : Da oggi via alla stagione balneare in #Liguria, favorita dalla zona gialla. Ma ci pensa il meteo a frenare gli entu… - Errman63 : @2Ehmobasta Verissimo, avere un lavoro oggi è più di una fortuna, è dignità, #Buongiorno a te carissima amica ???,… -