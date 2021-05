Luca Nisco: il rider licenziato perché aveva strappato un biglietto che inneggiava al Duce è stato riassunto da Winelivery (Di sabato 1 maggio 2021) Luca Nisco, il rider licenziato perché aveva strappato un biglietto che inneggiava al Duce, è stato riassunto. Ad annunciarlo è la stessa Winelivery come riportato dal Resto del Carlino. Luca Nisco: il rider licenziato perché aveva strappato un biglietto che inneggiava al Duce è stato riassunto dalla Whinelivery “Riconosciamo – spiega la nota inizialmente facendo riferimento all’operatore, diverso da Nisco, che aveva trascritto il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 1 maggio 2021), iluncheal, è. Ad annunciarlo è la stessacome riportato dal Resto del Carlino.: ilunchealdalla Whinelivery “Riconosciamo – spiega la nota inizialmente facendo riferimento all’operatore, diverso da, chetrascritto il ...

