Luca Maris nominato Direttore Artistico di Premio Lucio Dalla 2021

(Di sabato 1 maggio 2021)è statodidal Patron Maurizio Meli.fu già ospite ala Sanremo 2020, che ogni anno consegna anche dei premi collaterali durante il Festival di Sanremo. Fu proprio in quell’occasione che Maurizio Meli rimase affascinato dal cantautore-discografico partenopeo e iniziò a concentrarsi sulla sua figura di artista. Questa sinergia è stata voluta non solo per il curriculum di collaborazioni eccellenti chevanta a livello nazionale e internazionale, ma anche per la costanteattenzione che i mass-media nazionali e ...

Francesco Merola ha voluto interpretare un frammento di uno dei brani della canzone napoletana contemporanea più in voga in questo momento a livello mondiale: 'Luntano senza e te' di. Del resto è notizia proprio di queste settimane il fatto che il brano è entrato a far parte della programmazione e rotazione musicali di MTV USA, un'istituzione capace di influenzare le ...