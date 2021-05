LIVE Giro di Romandia, tappa di oggi in DIRETTA: 3 km di discesa neutralizzati per nebbia. I fuggitivi conservano 4? sul gruppo (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10 Il vantaggio dei fuggitivi è sceso a 4?. 14.07 Fase convulsa con i corridori che si preparano allo scollinamento. Ricordiamo che i primi 3 km di discesa sono stati neutralizzati. 14.05 Tre chilometri di discesa neutralizzati per la nebbia!!! 14.03 Il gruppo dei big sale a ritmo indiavolato. Il meteo sta peggiorando. 14.00 Scoppia la corsa! Gossens, Schmidt e Nielsen si avvantaggiano sul resto dei fuggitivi. 13.56 Molto movimento in gruppo con il ritmo che diventa estremamente intenso. 13.53 Si stacca Chris Froome!!!! Chris Froome (@TeamIsraelSUN) est distancé du peloton ! — Tour de Romandie (@TourDeRomandie) May 1, 2021 13.51 Il plotone prova ad alzare ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.10 Il vantaggio deiè sceso a 4?. 14.07 Fase convulsa con i corridori che si preparano allo scollinamento. Ricordiamo che i primi 3 km disono stati. 14.05 Tre chilometri diper la!!! 14.03 Ildei big sale a ritmo indiavolato. Il meteo sta peggiorando. 14.00 Scoppia la corsa! Gossens, Schmidt e Nielsen si avvantaggiano sul resto dei. 13.56 Molto movimento incon il ritmo che diventa estremamente intenso. 13.53 Si stacca Chris Froome!!!! Chris Froome (@TeamIsraelSUN) est distancé du peloton ! — Tour de Romandie (@TourDeRomandie) May 1, 2021 13.51 Il plotone prova ad alzare ...

