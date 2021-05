Liga, l’Atletico passa di misura sul campo dell’Elche col brivido nel finale. Più 5 su Real e Barcellona (Di sabato 1 maggio 2021) Sul campo dell’Elche passa di misura l’Atletico Madrid, gol di Marcos Llorente, brivido nel recupero con i padroni di casa che sbagliano un rigore (palo di Fidel). Ora i Colchoneros sono a 76 punti in classifica, +5 su Real Madrid e Barcellona e +6 sul Siviglia, tutte con una gara in meno. Elche terzultimo, a pari punti dal Valladolid e a -1 dall’Alaves. Al momento la formazione di Fran Escriba sarebbe retrocessa. Foto: As L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 1 maggio 2021) SuldiMadrid, gol di Marcos Llorente,nel recupero con i padroni di casa che sbagliano un rigore (palo di Fidel). Ora i Colchoneros sono a 76 punti in classifica, +5 suMadrid ee +6 sul Siviglia, tutte con una gara in meno. Elche terzultimo, a pari punti dal Valladolid e a -1 dall’Alaves. Al momento la formazione di Fran Escriba sarebbe retrocessa. Foto: As L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

