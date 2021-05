Le nuove uscite a fumetti della settimana (Di sabato 1 maggio 2021) Un’altra settimana di grandi fumetti e grandi autori dal panorama italiano e internazionale attende gli appassionati in libreria, fumetteria e nei negozi online. Dalle vicende femministe ante-litteram di due sorelle in fuga da un harem all’autobiografia di un maestro del fumetto italiano, dalla nuova opera di una talentuosa autrice norvegese di storie per ragazzi sino a una saga post-apocalittica dall’America in procinto di diventare una serie tv, ecco le 5 migliori novità uscite negli ultimi giorni. 1. Evase dall’harem, di Sara Colaone, Didier Quella-Guyot, Alain Quella-Villegér Nella Costantinopoli d’inizio ‘900. Sotto un cielo plumbeo, le sorelle Zennur e Nuryé superano i controlli dei documenti alla stazione dei treni, partendo così alla volta di Parigi. Le due donne sono in fuga: con l’aiuto dell’amica Mirième stanno fuggendo dai ... Leggi su wired (Di sabato 1 maggio 2021) Un’altradi grandie grandi autori dal panorama italiano e internazionale attende gli appassionati in libreria, fumetteria e nei negozi online. Dalle vicende femministe ante-litteram di due sorelle in fuga da un harem all’autobiografia di un maestro del fumetto italiano, dalla nuova opera di una talentuosa autrice norvegese di storie per ragazzi sino a una saga post-apocalittica dall’America in procinto di diventare una serie tv, ecco le 5 migliori novitànegli ultimi giorni. 1. Evase dall’harem, di Sara Colaone, Didier Quella-Guyot, Alain Quella-Villegér Nella Costantinopoli d’inizio ‘900. Sotto un cielo plumbeo, le sorelle Zennur e Nuryé superano i controlli dei documenti alla stazione dei treni, partendo così alla volta di Parigi. Le due donne sono in fuga: con l’aiuto dell’amica Mirième stanno fuggendo dai ...

infoitcultura : Le nuove uscite su Netflix di maggio 2021: cosa vedere tra le ultime novità - frittellanico : di solito ascolto musica nuova mesi dopo e di solito mi scrivo le nuove uscite per andare in ordine cronologico so… - IgnorantCyclist : ...che questa settimana sono uscite un sacco di cose nuove, sul blog - NicoEsp72 : @lucarallo @DanieleSpina00 Luca ormai ho l'edicola di fiducia che mi mette da parte le nuove uscite ?? ti dico che s… - pastellobiancoo : comunque non ho ancora sentito le nuove uscite -