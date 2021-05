Le famiglie Gresini si riuniscono (Di sabato 1 maggio 2021) Dopo la tragica scomparsa del grande Fausto Gresini il suo storico team aveva bisogno di un rinnovamento. Questo rinnovamento è arrivato grazie alla sua famiglia che proseguirà nel motomondiale nel segno di papà Fausto. Con una dirigenza nuova di zecca e un team satellite tutto suo, vi presentiamo il team Gresini del futuro. Il team Gresini del futuro Sarà Nadia Padovani l’ex moglie di Fausto a prendere in mano le redini del team Gresini insieme ai due figli Lorenzo e Luca. Nadia assumerà in tutto e per tutto le veci di Fausto diventando team owner e team principal del box Gresini. Le novità dell’azienda faentina però non finiscono qui. Lorenzo Gresini si occuperà degli aspetti organizzativi dell’azienda cara al compianto papà. Luca invece avrà un ruolo più sportivo ed infatti ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 1 maggio 2021) Dopo la tragica scomparsa del grande Faustoil suo storico team aveva bisogno di un rinnovamento. Questo rinnovamento è arrivato grazie alla sua famiglia che proseguirà nel motomondiale nel segno di papà Fausto. Con una dirigenza nuova di zecca e un team satellite tutto suo, vi presentiamo il teamdel futuro. Il teamdel futuro Sarà Nadia Padovani l’ex moglie di Fausto a prendere in mano le redini del teaminsieme ai due figli Lorenzo e Luca. Nadia assumerà in tutto e per tutto le veci di Fausto diventando team owner e team principal del box. Le novità dell’azienda faentina però non finiscono qui. Lorenzosi occuperà degli aspetti organizzativi dell’azienda cara al compianto papà. Luca invece avrà un ruolo più sportivo ed infatti ...

