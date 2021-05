Diana: “La mia sul Palermo in C, vi racconto Zamparini. Io, Miccoli-Amauri e quella squadra…” (Di sabato 1 maggio 2021) "A Palermo ho giocato con Cavani, Miccoli, con Amauri".Lo ha ricordato Aimo Diana. Diversi sono stati i temi trattati dall'attuale tecnico del Renate, intervistato ai microfoni di 'Footballnews24': dalla sua lunga esperienza in quel di Palermo, con l'ex esterno che ha vestito la maglia rosanero dal 2006 al 2008, alle prestazioni offerte fin qui dagli uomini di Giacomo Filippi in Serie C. Ma non solo... "Palermo è stata un’esperienza bellissima perchè, al di la che era una terra bellissima, si viveva veramente bene. Eravamo una squadra di alto livello, un tridente d’attacco formato da Miccoli, Amauri, Cavani, avevamo Guidolin allenatore. Terminammo il campionato al quinto posto, a pochi punti dalla Champions. Peccato, ma onestamente è stata la squadra ... Leggi su mediagol (Di sabato 1 maggio 2021) "Aho giocato con Cavani,, con".Lo ha ricordato Aimo. Diversi sono stati i temi trattati dall'attuale tecnico del Renate, intervistato ai microfoni di 'Footballnews24': dalla sua lunga esperienza in quel di, con l'ex esterno che ha vestito la maglia rosanero dal 2006 al 2008, alle prestazioni offerte fin qui dagli uomini di Giacomo Filippi in Serie C. Ma non solo... "è stata un’esperienza bellissima perchè, al di la che era una terra bellissima, si viveva veramente bene. Eravamo una squadra di alto livello, un tridente d’attacco formato da, Cavani, avevamo Guidolin allenatore. Terminammo il campionato al quinto posto, a pochi punti dalla Champions. Peccato, ma onestamente è stata la squadra ...

