Covid:97 mila persone controllate,mille sanzioni, 30 denunce (Di sabato 1 maggio 2021) Sono state 97.613 le persone controllate ieri dalla polizia: 1.052 sono state sanzionate e 30 denunciate. Le verifiche anti Covid hanno riguardato anche 11.710 attività ed esercizi commerciali: 43 ...

