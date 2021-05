Barcellona su Haaland | la chiave è Messi Il punto

(Di domenica 2 maggio 2021) Ilè disposto a tutto pur di strappareal Borussia Dortmund: laè il rinnovo diIlnon molla la presa su Erling. L’attaccante norvegese potrebbe lasciare il Borussia Dortmund in estate e vanta numerose pretendenti in giro per l’Europa, dai balugrana al Manchester City e il Real Madrid. Come riportato da Eurosport, il vantaggio del Barça sarebbe Leo. Per questo motivo il rinnovo del fuoriclasse argentino si rivelerebbe decisivo ai fini della scelta di. L'articolo proviene da Calcio News 24.

è interessato a due cose: segnare gol, perché è come Cristiano o Zlatan, ha quell'... Quando arriva un club come il Barcellona o il Madrid, con così tanta storia e così grandi, è difficile dire ... La domanda è un'altra: il Real può permettersi di non comprare uno come Haaland? Il Barcellona già ha più difficoltà, ma non è impossibile. A oggi sappiamo che il Borussia non è assolutamente ...