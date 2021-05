Attentato all’hub dei vaccini a Brescia: arrestati due no vax (Di sabato 1 maggio 2021) Sono stati arrestati dai carabinieri del Ros i responsabili dell'Attentato incendiario avvenuto contro un hub vaccinale a Brescia lo scorso 3 aprile. Si tratta di un 51 e un 52enne, entrambi Bresciani e del movimento no-vax, accusati di terrorismo. Sono state eseguite nelle province di Brescia e Verona delle perquisizioni nei confronti di alcuni conoscenti degli indagati L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 1 maggio 2021) Sono statidai carabinieri del Ros i responsabili dell'incendiario avvenuto contro un hub vaccinale alo scorso 3 aprile. Si tratta di un 51 e un 52enne, entrambini e del movimento no-vax, accusati di terrorismo. Sono state eseguite nelle province die Verona delle perquisizioni nei confronti di alcuni conoscenti degli indagati L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Brescia, attentato all'hub vaccinale: arrestati due no-vax, sono accusati di terrorismo - FirenzePost : Attentato all’hub dei vaccini a Brescia: arrestati due no vax - icittadini : Brescia, arrestati nella notte due no vax cinquantenni per l’attentato del 3 aprile all’hub vaccinale: “Indiziati d… - FoielliPaolo : RT @Helliot_Spencer: Arrestati due #noVax cinquantenni per l'attentato incendiario all'hub vaccinale di Brescia: intendevano 'distruggere i… - ATattersail : RT @Helliot_Spencer: Arrestati due #noVax cinquantenni per l'attentato incendiario all'hub vaccinale di Brescia: intendevano 'distruggere i… -