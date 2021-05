Ascolti Tv 30 aprile | Pio e Amedeo boom 4 | 3 milioni con Ramazzotti e Bova Tiene Conti 3 | 7 mln con Leotta | Tatangelo | Pieraccioni Nuzzi batte Crozza

(Di sabato 1 maggio 2021), trend: buona puntata difensiva di Carlocon, ma stravincono col record Pio eche all’ultima puntata partono tardi schierandoin avvio (dopo De Filippi e Totti/Baglioni). Grande equilibrio dietro i primi, bene, ma anche Zoro Italia decisamente più ‘aperta’ di prima, in avvio di ultimo week end a cavallo tra due mesi, con quello che ne consegue per la tv. Tornava Carlocon Top 10 su Rai1, pronto a scontrarsi con Pio e, in pista con la seconda puntata di Felicissima Sera in prima serata su Canale 5. Il resto della griglia – venerdì 30– era bene assortito: su Rai2 c’era il telefilm Ncis e poi Blue Bloods e su Rai3 ...

Teleblogmag : Pio e Amedeo concludono una prima edizione trionfale. #felicissimasera #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canal… - SerieTvserie : Ascolti tv venerdì 30 aprile 2021 - tvblogit : Ascolti tv venerdì 30 aprile 2021 - Cosmicpolitan_ : RT @fabiofabbretti: #FelicissimaSera chiude in trionfo (4,3 milioni - 22.5% di share), stabile #TopDieci (3,7 mln - 16.4%) - fabiofabbretti : #FelicissimaSera chiude in trionfo (4,3 milioni - 22.5% di share), stabile #TopDieci (3,7 mln - 16.4%) -

Chiusura con record per il varietà del duo comico pugliese in prima serata su Canale 5. Top Dieci di Carlo Conti perde ...Tv venerdì 302021: dati didi ieri in prima serata Ieri sera, 302021 , tanti programmi e film in prima serata sui canali Rai e Mediaset. Dalle ore 10:00 i dati di ...Nella serata di ieri, venerdì 30 aprile 2021, su Rai1 la seconda puntata di Top Dieci – dalle 21:39 alle 23:57 – ha conquistato 3.694.000 spettatori pari al 16.4% di share. Su Canale5 l’ultimo appunta ...Chiusura con record per il varietà del duo comico pugliese in prima serata su Canale 5. Carlo Conti perde spettatori con Top Dieci ...