Amici Serale, Leonardo Lamacchia fidanzato dopo coming out: “Felice” (Di sabato 1 maggio 2021) Il cantante del Serale di Amici 20 ospite a Verissimo di Silvia Toffanin annuncia di essere Felicemente fidanzato con un ragazzo L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 1 maggio 2021) Il cantante deldi20 ospite a Verissimo di Silvia Toffanin annuncia di esserementecon un ragazzo L'articolo proviene da Gossip e Tv.

infoitcultura : Amici 2021 serale, settima puntata 1 maggio: anticipazioni, ospiti, chi sarà eliminato? - infoitcultura : Amici 20 in onda stasera la settima puntata del Serale: le Anticipazioni e gli ospiti - zazoomblog : Amici 2021: anticipazioni concorrenti e ospiti della settima puntata (serale) - #Amici #2021: #anticipazioni - Senzanomeconlak : Oddio ma oggi c’è il serale di amici me lo ero dimenticatoooo - michelletuani : ma solo io ho scoperto da polo che il serale di amici non è in diretta? -