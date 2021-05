Agropoli | poca affluenza al ‘vaccino day’ | Coppola e Asl aprono ai 50enni

Leggi su anteprima24

(Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Addove era in programma il vaccino day è stata minore del previsto l’della fascia d’età convocata ed invitata a presentarsi al centro per la somministrazione anche senza vaccinazione. Per questo il primo cittadino Adamoha deciso di abbassare l’età anche a chi ha meno di sessant’anni. “Atteso che sono pochi coloro che tra gli ultra 80enni si sono presentati al Centro vaccinale Covid-19 Città died essendoci la disponibilità di vaccini Pfizer – ha scritto il sindaco Adamo– ho deciso di aprire ad horas, in accordo con l’Asl, la vaccinazione alla fascia 50-59 anni”. Domani è in programma una seconda giornata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.