1 maggio: lavoratori Elica in presidio, Indelfab verso mobilità (Di sabato 1 maggio 2021) Primo maggio amaro per i lavoratori del distretto di Fabriano: quelli di Elica, multinazionale leader mondiale nel settore delle cappe aspiranti, trascorrono la Festa del Lavoro in presidio davanti ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 maggio 2021) Primoamaro per idel distretto di Fabriano: quelli di, multinazionale leader mondiale nel settore delle cappe aspiranti, trascorrono la Festa del Lavoro indavanti ...

fattoquotidiano : Primo maggio, le storie dei lavoratori in bilico. “Mi licenziano il 4 maggio: l’azienda si è spostata in Romania”.… - AzzolinaLucia : Oggi tanti lavoratori e lavoratrici sono in difficoltà e a loro va il mio pensiero. Bisognerà ricostruire come se… - VauroSenesi : Primo Maggio, festa dei lavoratori. La mia nuova vignetta, oggi in edicola con Il Fatto #1maggio ??… - zazoomblog : 1 maggio: lavoratori Elica in presidio Indelfab verso mobilità - #maggio: #lavoratori #Elica #presidio - YouTvrs : Primo maggio amaro: lavoratori #Elica in presidio - -