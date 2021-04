Verona | grandine e pioggia allagano le strade di Sommacampagna

Leggi su ck12

(Di venerdì 30 aprile 2021) Una violentaha colpito in queste ore la provincia dicausando danni a vegetazione e colture. Per il weekend la Protezione Civile ha disposto l’allerta meteo. Una violenta grandinata si è abbattuta nel pomeriggio di venerdì a, intorno alle 17.30. Nella provincia die vento, si sono abbattuti sulla zona, con i tombini che in alcuni casi non sono riusciti ad “assorbire” l’acqua caduta, dando vita così ad una sorta di piccoli fiumi lungo ledel paese e anche sul plateatico di un bar, come mostrano le immagini inviateci da alcuni lettori. La zona interessata è stata quella di, Marcellise e Mezzane, così come in parte l’area nord occidentale del capoluogo ...