Ultimi sondaggi Index: Lega in calo, si avvicina il Pd (Di venerdì 30 aprile 2021) La Lega continua a calare e ora il Pd è distante poco più di un punto percentuale. A dirlo sono gli Ultimi sondaggi elettorali realizzati da Index Research per Piazza Pulita e andati in onda il 29 aprile. In sette giorni, il Carroccio passa dal 21,6% al 21,2%. I dem rimangono stabili al 20%. Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle registrano una leggera crescita portandosi rispettivamente al 17,9% e al 16,7%. Bene anche Forza Italia che sale dal 6,5% al 6,8%. Azione rimane ferma al 3,5% mentre Sinistra Italiana si avvicina alla soglia di sbarramento del 3% (2,7%). Si allontana da quella soglia Italia viva che cede un decimo e si attesta al 2,1%. Sotto il 2% troviamo Verdi (1,9%), Articolo 1 (1,7%), +Europa (1,5%) e Cambiamo (1,3%). Gli altri partiti tutti insieme sono dati al 2,7%.

Sondaggi politici al 30 aprile: la Meloni mette in crisi Salvini e la Lega È stata una settimana ricca di battaglie politiche e parlamentari, e gli ultimi sondaggi politici elettorali raccontano alla perfezione quanto accaduto. Si va dalla presentazione del PNRR in Parlamento alla mozione di sfiducia per il ministro della Salute, Roberto Speranza.

La pandemia diventa una tesina Fra i paragrafi ci sono anche sondaggi. "E poi c'è l'aspetto del vaccino, l'ancora di salvezza ... i decreti del governo che hanno stabilito le regole della nostra vita negli ultimi 14 mesi. Mascherine,...

