Ultime Notizie Roma del 30-04-2021 ore 20:10 (Di venerdì 30 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino anti covid così su Facebook scrive il ministro speranza che l'ho già più grande lavoro di squadra entro metà luglio sarà vaccinato il 60% della popolazione a settembre immunità di gregge di sale intanto l'indice RT nazionale di contagio che la scorsa settimana era a quota 0 81 dal valore di 85 scene l'incidente il valore a 146 rispetto al 152 della settimana scorsa scende ma rimane alto il numero di regioni e province autonome con un tasso di occupazione in terapia intensiva sopra la sua critica sono 8 contro le 12 della settimana precedente nessuna regione a rischio pandemico alto per 11 e moderato appello del governatore fedriga alla vaccinazione per la scarsa attenzione dei cittadini in Friuli Venezia

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Covid, la Valle d'Aosta passa in rosso. La Sardegna in arancione Sono 13.446 i nuovi positivi al coronavirus SARS - CoV - 2, su oltre 338mila test effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, 263 i morti secondo i dati dell'ultimo bollettino del ministero della Salute. Scende il tasso di positività al 4%. In base alle indicazioni della cabina di regia la prossima ...

Huawei annuncia una nuova versione del suo assistente vocale Feed - Il news - feed nella parte inferiore dello schermo di Huawei Assistant aiuta gli utenti a rimanere aggiornati con le ultime notizie. Con uno swipe verso l'alto, è possibile accedere ad un news ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera Addio a Losma, imprenditore gentile Scompare l’ex presidente di Ucimu e Federmacchine, imprenditore bergamasco fondatore dell’omonima azienda di filtrazione.

Vaccini, superata quota 500 mila in 24 ore. «Ma ora le aziende onorino i patti» L'Italia centra per il primo giorno l'obiettivo delle 500 mila somministrazioni in 24 ore (nello specifico sono oltre 510 mila). Ma il commissario per l'Emergenza, Francesco ...

