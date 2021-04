Scandali e campionato (Di venerdì 30 aprile 2021) Cinque turni al termine, la Serie A sul rettilineo finale. E se lo scudetto è ormai solo una questione aritmetica per l’Inter che ha dominato la seconda parte del torneo, restano in ballo tre posti per la qualificazione alla prossima Champions League, le due caselle per l’Europa League e uno slot per la retrocessione, con Crotone e Parma a un passo dalla B. Per la corsa all’Europa che conta, e soprattutto porta soldi in cassa in attesa di capirci di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 30 aprile 2021) Cinque turni al termine, la Serie A sul rettilineo finale. E se lo scudetto è ormai solo una questione aritmetica per l’Inter che ha dominato la seconda parte del torneo, restano in ballo tre posti per la qualificazione alla prossima Champions League, le due caselle per l’Europa League e uno slot per la retrocessione, con Crotone e Parma a un passo dalla B. Per la corsa all’Europa che conta, e soprattutto porta soldi in cassa in attesa di capirci di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

romacapoccia65 : @matty23_ @Gazzetta_it Non supplicherà nessuno. Il calcio va avanti lo stesso. Juve e Milan in B, Napoli o Fiorenti… - CeceRiccardo : @gabri1901 @ZZiliani Si è normale perché fanno scandali su scandali però poi se la penna per loro sbaglia viene squ… -

Ultime Notizie dalla rete : Scandali campionato LA PALLAMANO CAMERANO CEDE AL LIONS TERAMO Mancano due partite alla fine del campionato e non dobbiamo abbassare la concentrazione per portare ... Bilò 5, Boccolini 1, Casavecchia, Covali 5, Grilli 5, Marinelli 4, Osimani, Sanchez, Scandali 2, ...

"Manager e consulenti: è una superlega bancaria di stipendi milionari" Si creerà, insomma, una superlega delle società di consulenza che giocheranno un campionato a parte ... scandali e crac bancari compresi, perché si dipinge la realtà per come non è e si dipinge il ...

Scandali e campionato | il manifesto Il Manifesto Asd Ugento calcio – Grottaglie: la presentazione della gara Tempo di vigilia in casa giallorossa. Messa in archivio l’immeritata sconfitta maturata nell’ultima gara del torneo di Eccellenza pugliese sul campo del Sava, l’Asd Ugento mette nel mirino l’Ars et La ...

SERIE B: Sky acquisisce i diritti per il triennio 2021/24 All’offerta di Sky possono aderire, entro il 15 giugno, anche altri operatori. La Serie B torna su Sky che ha acquisito, aderendo all’offerta al mercato non esclusiva pubblicata dalla Lega Serie B, i ...

