Sangiovanni, Giulia Stabile gli scrive una lettera d’amore (Di venerdì 30 aprile 2021) Non solo hit, dinamiche, un regolamento semplice e alunni interessanti, quest’anno nella scuola di Amici sono sbocciate anche diverse storie d’amore. La relazione più chiacchierata è sicuramente quella tra Giulia Stabile e Sangiovanni. Ieri la ballerina ha scritto una dolcissima lettera al cantante di Lady. “Dirti con il labiale “ti amo”, nascondendo la bocca con le mani ai lati. Sentirmi dire “che bella che sei” dopo la doccia struccata e piena di bolle e poi imbarazzarmi. Darti la mano nel tragitto dalla casetta allo studio. Venire da te la mattina a cambiarti la batteria e darti un bacio sulla testa e più di uno sulla guancia. Quello di baciare sulle labbra è un gesto puro che rappresenta le parole…Ti amo. Dormire con te. Darti un bacio ogni volta che esco di casa come faccio con i miei genitori. ... Leggi su biccy (Di venerdì 30 aprile 2021) Non solo hit, dinamiche, un regolamento semplice e alunni interessanti, quest’anno nella scuola di Amici sono sbocciate anche diverse storie. La relazione più chiacchierata è sicuramente quella tra. Ieri la ballerina ha scritto una dolcissimaal cantante di Lady. “Dirti con il labiale “ti amo”, nascondendo la bocca con le mani ai lati. Sentirmi dire “che bella che sei” dopo la doccia struccata e piena di bolle e poi imbarazzarmi. Darti la mano nel tragitto dalla casetta allo studio. Venire da te la mattina a cambiarti la batteria e darti un bacio sulla testa e più di uno sulla guancia. Quello di baciare sulle labbra è un gesto puro che rappresenta le parole…Ti amo. Dormire con te. Darti un bacio ogni volta che esco di casa come faccio con i miei genitori. ...

Advertising

AmiciUfficiale : Giulia legge la lettera che ha scritto per Sangiovanni… ?? #Amici20 - AmiciUfficiale : Dopo aver visto la classifica dei cantanti, Giulia è preoccupata per Sangiovanni… #Amici20 - AmiciUfficiale : Una lettera molto emozionate di Giulia per Sangiovanni, le penitenze degli ultimi in classifica e importanti rifles… - cloe_rove : RT @Lola55074131: Manca davvero poco alla finale, penso che il regalo più importante che possiate fare a Sangiovanni sia ascoltare i suoi i… - chiamigliorati : @hppp_alessia Infatti. A me piace Giulia e non Sangiovanni. Me ne frega relativamente che stanno insieme -