Roma, parco Bullicante invaso da ruspe: "Stanno minacciando un habitat naturale protetto" (Di venerdì 30 aprile 2021) Alcuni esponenti di movimenti ambientalisti hanno chiesto nella giornata di ieri di fermare le ruspe che stavano lavorando al parco Bullicante, protestando contro la rimozione della vegetazione e l'abbattimento degli alberi. "Fermate le ruspe, Stanno tagliando tutti gli alberi". Così gli attivisti del Forum del parco delle Energie protestano, facendo arrivare sul posto carabinieri, polizia di stato e polizia locale, i quali rassicurano che è stato chiesto un decreto di ispezione all'autorità giudiziaria. Le ruspe hanno sradicato gran parte della vegetazione presente nell'area, causando quindi gravi danni ad un habitat protetto. "Ci sono gli insetti, fino ad arrivare ai rapaci. È effettivamente un ecosistema. Questo da alcune settimane ...

