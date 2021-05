Ricerca di personale per gestire pratiche “Ecobonus 110%” a Palmanova (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Comune di Palmanova ha pubblicato un bando per l’assunzione a tempo determinato per sei mesi di un collaboratore che possa coadiuvare la struttura comunale per le varie iniziative legate all’emergenza epidemiologica e come concreto aiuto agli uffici tecnica nella gestione delle pratiche legate alla documentazione relativa all’ ”Ecobonus 110%”, deciso dal Governo. “Purtroppo, in questo momento, l’Ufficio Tecnico comunale è in difficoltà nella gestione delle tantissime pratiche di accesso agli atti collegate alla complessa normativa dell’Ecobonus. La Ricerca negli archivi di atti, anche di molti anni fa, è un’operazione laboriosa e lunga che va a sommarsi ai tantissimi progetti che lo stesso Ufficio Tecnico sta portando avanti per riqualifcare l’intera città. Per ... Leggi su udine20 (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Comune diha pubblicato un bando per l’assunzione a tempo determinato per sei mesi di un collaboratore che possa coadiuvare la struttura comunale per le varie iniziative legate all’emergenza epidemiologica e come concreto aiuto agli uffici tecnica nella gestione dellelegate alla documentazione relativa all’ ””, deciso dal Governo. “Purtroppo, in questo momento, l’Ufficio Tecnico comunale è in difficoltà nella gestione delle tantissimedi accesso agli atti collegate alla complessa normativa dell’. Lanegli archivi di atti, anche di molti anni fa, è un’operazione laboriosa e lunga che va a sommarsi ai tantissimi progetti che lo stesso Ufficio Tecnico sta portando avanti per riqualifcare l’intera città. Per ...

Meira85253235 : Gates possiede tutto, dalla carità ai vaccini mondiali, paga l'OMS per miliardi, finanzia le ONG e controlla i poli… - Apro_Formazione : CONDIVIDI CON NOI LA TUA RICERCA DI PERSONALE Uno strumento in più per la tua azienda per far incontrare domanda e… - Ricercamy : ADDIO SHORT LIST! L’UTILIZZO DEL CLOUD NELLA RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE - sonoclaudio : @ValerioMinnella @LongJohnCyber @mesoada @nabu65 @MovArturoAv @alex_orlowski @WomanWithPen @mpiacenonaver1… - mritameu : RT @quojobis: #QuoJobis ricerca personale nel settore #sanità, #gdo, #logistica, #edilizia e #contabilità. Ne parla anche @lavoroecarriere… -