Real Madrid, Marcelo assente contro il Chelsea. Zidane: "Deve rispettare i suoi doveri"

Marcelo non partirà con la squadra per la volta di Londra, dove i blancos affronteranno il Chelsea nel ritorno di Champions League. Lo conferma Zinedine Zidane nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Real Madrid-Osasuna: "Deve rispettare i suoi doveri, ma questo non incide sul fatto che mercoledì sarà in campo". Il difensore è stato infatti nominato come scrutinatore ai seggi per le elezioni amministrative di Madrid, aventi luogo il 4 maggio: appena 24 ore prima del cruciale match di Stamford Bridge.

