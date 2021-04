(Di venerdì 30 aprile 2021) LaEuropea (per ora) è un’idea messa in cantina. Ma chissà che il piano saltato di Andrea Agnelli e Florentino Perez non porti a. Da qualche giorno su alcuni media inglesi rimbalza questa ipotesi: Rangers e Celtic, le due squadre di Glasgow,ro essere aggiunte alla Premier League, che diventerebbe così il teatro del mitico derby “The Old Firm”. L’ipotesi non sembra essere peregrina, al punto che David Moyes, allenatore del West Ham, lo scorso weekend ha dichiarato: “Credo che arriverebbero più soldi per tutti se Rangers e Celtic avessero l’opportunità di entrare nella Premier”. Oltre ai soldi, gli argomenti a favore di questa tesi non mancano. Ci sarebbe un reciproco aumento di bacino di utenza e popolarità, di Premier League e club scozzesi. La ...

Advertising

Ida40612736 : RT @HuffPostItalia: Potrebbe nascere un’altra Superlega tutta britannica - HuffPostItalia : Potrebbe nascere un’altra Superlega tutta britannica - Nazione_Siena : Gugliotti vuole ancora riappropriarsi dell’area 'Lì potrebbe nascere un grande parco sportivo' - radioaldebaran : Nel nome di Casadei potrebbe nascere un gemellaggio fra il Tigullio e la Romagna - #Cronaca #SMargheritaLigure - - Luisafrasca : @2centesimi Potrebbe sorprenderci e nascere il 30 aprile??....mi raccomando tienici aggiornati?? -

Ultime Notizie dalla rete : Potrebbe nascere

LA NAZIONE

Nella giornata di sabato alcuni potrebbero ricevere una proposta che faqualche dubbio. ... I progetti sono molti, ma a fine meseesserci un po' di agitazione. PESCI. Per voi è un ...Chi non attinge in alcun modo al proprio conto corrente e per diverso tempo, può fardei ... visto che non preleva nulla dal conto corrente? Il Fiscosospettare che il titolare del ...La Superlega Europea (per ora) è un’idea messa in cantina. Ma chissà che il piano saltato di Andrea Agnelli e Florentino Perez non porti a un’altra Superlega: britannica. Da qualche giorno su alcuni m ...Indubbiamente l’estetica è tutta a favore della palla di vetro. Ma la scienza chiude occhi (e naso) e va a cercare informazioni sul futuro là dove nessun vaticinatore oserebbe mai a guardare: nelle fe ...