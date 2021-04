Ora è ufficiale: all’Arechi il Monza non avrà gli 8 calciatori che andarono al casinò (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il Monza non avrà Boateng, Barillà, Bellusci, Anastasio, Gytkjaer, Armellino, Bettella e Donati in occasione della gara con la Salernitana in programma domani pomeriggio allo stadio Arechi. Gli otto calciatori che si erano recati al casinò di Lugano sono stati esclusi dai convocati da parte di mister Brocchi e non prenderanno parte alla trasferta campana. Il club in una nota stampa ha specificato che si tratta di una scelta tecnica e non dovuta a decisioni dell’Asl, come si legge nel comunicato diramato dalla società brianzola “L’ A.C. Monza comunica che le ATS Brianza e Milano hanno disposto l’isolamento attivo degli 8 calciatori, peraltro tutti negativi al tampone, di cui la stampa ha scritto. Per conseguenza, essi ben potrebbero prender ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – IlnonBoateng, Barillà, Bellusci, Anastasio, Gytkjaer, Armellino, Bettella e Donati in occasione della gara con la Salernitana in programma domani pomeriggio allo stadio Arechi. Gli ottoche si erano recati aldi Lugano sono stati esclusi dai convocati da parte di mister Brocchi e non prenderanno parte alla trasferta campana. Il club in una nota stampa ha specificato che si tratta di una scelta tecnica e non dovuta a decisioni dell’Asl, come si legge nel comunicato diramato dalla società brianzola “L’ A.C.comunica che le ATS Brianza e Milano hanno disposto l’isolamento attivo degli 8, peraltro tutti negativi al tampone, di cui la stampa ha scritto. Per conseguenza, essi ben potrebbero prender ...

