Milan-Benevento, Pioli: “Dobbiamo essere più compatti” (Di venerdì 30 aprile 2021) Milan-Benevento, Stefano Pioli in conferenza stampa: “Dobbiamo essere concentrati e determinati in campo”. CARNAGO (VARESE) – Vigilia di Milan-Benevento per Stefano Pioli. Il tecnico del Diavolo in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida di San Siro, in programma alle 20:45 di sabato 1 maggio. Milan-Benevento, la conferenza stampa di Pioli Una vigilia molto delicata in casa Milan. “Non stiamo concretizzando quello che costruiamo – ha detto in conferenza stampa Stefano Pioli, riportato da tuttomercatoweb.com – abbiamo fatto metà campionato benissimo e un girone di ritorno non come quello di andata. Ora Dobbiamo ritrovare compattezza e ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 30 aprile 2021), Stefanoin conferenza stampa: “concentrati e determinati in campo”. CARNAGO (VARESE) – Vigilia diper Stefano. Il tecnico del Diavolo in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida di San Siro, in programma alle 20:45 di sabato 1 maggio., la conferenza stampa diUna vigilia molto delicata in casa. “Non stiamo concretizzando quello che costruiamo – ha detto in conferenza stampa Stefano, riportato da tuttomercatoweb.com – abbiamo fatto metà campionato benissimo e un girone di ritorno non come quello di andata. Oraritrovare compattezza e ...

