Mar Rosso, non mar di Russia. Salta anche il progetto Port Sudan? (Di venerdì 30 aprile 2021) Circolano voci secondo cui il Sudan avrebbe chiesto alla Russia di interrompere il progetto di costruzione di una base navale che avrebbe permesso a Mosca di avere un accesso diretto nel Mar Rosso (da Port Sudan, appunto). La Russia ha smentito i rumors questa mattina, confermando che la pianificazione va avanti. Il Cremlino ha investito molto interesse sul corridoio talassocratico che unisce il Mediterraneo all’Indo Pacifico e che rappresenta uno dei centri nevralgici del traffico commerciale mondiale e snodo di molti cavi internet sottomarini. Mosca già da anni sta cercando uno sbocco sul Mar Rosso, ma senza successo. Nel 2014 Gibuti ha respinto una richiesta di una base – dopo aver accettato quelle americana, cinese, emiratina, francese, italiana e ... Leggi su formiche (Di venerdì 30 aprile 2021) Circolano voci secondo cui ilavrebbe chiesto alladi interrompere ildi costruzione di una base navale che avrebbe permesso a Mosca di avere un accesso diretto nel Mar(da, appunto). Laha smentito i rumors questa mattina, confermando che la pianificazione va avanti. Il Cremlino ha investito molto interesse sul corridoio talassocratico che unisce il Mediterraneo all’Indo Pacifico e che rappresenta uno dei centri nevralgici del traffico commerciale mondiale e snodo di molti cavi internet sottomarini. Mosca già da anni sta cercando uno sbocco sul Mar, ma senza successo. Nel 2014 Gibuti ha respinto una richiesta di una base – dopo aver accettato quelle americana, cinese, emiratina, francese, italiana e ...

