LOL – Chi Ride È Fuori | le comiche al centro di una polemica in merito al Photoshop su Vanity Fair | le loro risposte

Le tre comiche della prima stagione di LOL – Chi Ride È Fuori, ovvero Katia Follesa, Michela Giraud e Caterina Guzzanti, sono state immortalate da Nima Benati per Vanity Fair come tre Veneri ispirate alla Dea Nascente dipinta da Botticelli. Un quadro con tanto di sottotitolo al grido di "Ridi, Bellezza!". "La loro comicità" – si legge su Vanity Fair – "Racconta di intere generazioni di donne in bilico tra quello che sappiamo della bellezza e quello che dobbiamo ancora imparare. E ci ricorda di non smettere mai di essere leggeri e ironici, proprio come loro". Eccola: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanity Fair Italia ...

