Lavoratori Whirlpool in protesta: bloccato un tratto dell’A1, disagi per gli automobilisti (Di venerdì 30 aprile 2021) I Lavoratori della Whirlpool di Napoli hanno bloccato un tratto dell’Autostrada A1, direzione A3, alla biforcazione tra Avellino Bari e la Salerno- Reggio Calabria. La protesta rientra nelle iniziative di lotta contro la decisione della multinazionale di procedere con i licenziamenti collettivi dei Lavoratori L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 30 aprile 2021) Idelladi Napoli hannoundell’Autostrada A1, direzione A3, alla biforcazione tra Avellino Bari e la Salerno- Reggio Calabria. Larientra nelle iniziative di lotta contro la decisione della multinazionale di procedere con i licenziamenti collettivi deiL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

s_ruggeri79 : Altri lavoratori presi in giro da #politica e #classedirigente. Come non essere vicini ai lavoratori e famiglie del… - anteprima24 : ** #Whirlpool: lavoratori bloccano raccordo autostradale a #Napoli ** - donanto83 : RT @Giul_Granato: Ancora una volta coi lavoratori e le lavoratrici della Whirlpool. Il #governodeimigliori è in ginocchio dinanzi a una mu… - potere_alpopolo : RT @Giul_Granato: Ancora una volta coi lavoratori e le lavoratrici della Whirlpool. Il #governodeimigliori è in ginocchio dinanzi a una mu… - AsimplyNico : RT @Giul_Granato: Ancora una volta coi lavoratori e le lavoratrici della Whirlpool. Il #governodeimigliori è in ginocchio dinanzi a una mu… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoratori Whirlpool Whirlpool, protesta dei lavoratori davanti stabilimento di Carinaro Carinaro (Caserta) - Nuova protesta contro l'ipotesi chiusura di uno dei grandi poli produttivi del Sud. Sono 150 i lavoratori della Whirlpool di Napoli che, in un'azione spontanea di protesta e in accordo con i lavoratori di Caserta, si sono recati presso il sito di Carinaro per un sit - in di protesta ai cancelli ...

Whirlpool non cambia idea:"A Napoli si chiude". I sindacati: Primo Maggio a via Argine ...saturazione piena di tutti i siti produttivi italiani (un migliaio i lavoratori interinali necessari). "Non vogliamo creare false aspettative - ha esordito il direttore dell'Hr di Whirlpool, Carmine ...

Lavoratori Whirlpool bloccano raccordo autostradale a Napoli - Campania Agenzia ANSA Whirlpool Napoli, gli operai bloccano gli svincoli dell’autostrada Alla vigilia del primo maggio, e della manifestazione dei lavoratori che i sindacati hanno voluto che si tenesse nello stabilimento di Napoli, monta nuovamente la protesta dei lavoratori della multina ...

Whirlpool: lavoratori bloccano raccordo autostradale a Napoli Tempo di lettura: < 1 minuto. Nuova azione di protesta dei lavoratori dello stabilimento Whirlpool di via Argine, a Napoli, che da qualche minuto stanno bloccando il raccordo auto ...

Carinaro (Caserta) - Nuova protesta contro l'ipotesi chiusura di uno dei grandi poli produttivi del Sud. Sono 150 idelladi Napoli che, in un'azione spontanea di protesta e in accordo con idi Caserta, si sono recati presso il sito di Carinaro per un sit - in di protesta ai cancelli ......saturazione piena di tutti i siti produttivi italiani (un migliaio iinterinali necessari). "Non vogliamo creare false aspettative - ha esordito il direttore dell'Hr di, Carmine ...Alla vigilia del primo maggio, e della manifestazione dei lavoratori che i sindacati hanno voluto che si tenesse nello stabilimento di Napoli, monta nuovamente la protesta dei lavoratori della multina ...Tempo di lettura: < 1 minuto. Nuova azione di protesta dei lavoratori dello stabilimento Whirlpool di via Argine, a Napoli, che da qualche minuto stanno bloccando il raccordo auto ...