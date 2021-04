Laura Torrisi di nuovo in ospedale: “Altre cicatrici e poi torno solo con grandi sorrisi” (Di venerdì 30 aprile 2021) Laura Torrisi è di nuovo in ospedale. L’attrice toscana, che lo scorso gennaio si era dovuta sottoporre ad un intervento, ha pubblicato un nuovo post su Instagram, nel quale comunica ai suoi fan che necessitava di nuovi controlli. Una foto a testimoniarlo, con un pensiero a margine con il quale condivide la sua stanchezza, ma anche la grande forza che finora le ha permesso di superare ogni ostacolo e di andare avanti. Il messaggio di Laura Torrisi Sono anni, ormai, che l’ex compagna di Leonardo Pieraccioni e madre di sua figlia Martina, combatte strenuamente contro l’endometriosi, una malattia che colpisce moltissime donne e di cui, purtroppo, non si parla in maniera frequente. L’attrice scrive su Instagram: Tre mesi fa pensavo di aver chiuso un ciclo e invece ... Leggi su cityroma (Di venerdì 30 aprile 2021)è diin. L’attrice toscana, che lo scorso gennaio si era dovuta sottoporre ad un intervento, ha pubblicato unpost su Instagram, nel quale comunica ai suoi fan che necessitava di nuovi controlli. Una foto a testimoniarlo, con un pensiero a margine con il quale condivide la sua stanchezza, ma anche la grande forza che finora le ha permesso di superare ogni ostacolo e di andare avanti. Il messaggio diSono anni, ormai, che l’ex compagna di Leonardo Pieraccioni e madre di sua figlia Martina, combatte strenuamente contro l’endometriosi, una malattia che colpisce moltissime donne e di cui, purtroppo, non si parla in maniera frequente. L’attrice scrive su Instagram: Tre mesi fa pensavo di aver chiuso un ciclo e invece ...

