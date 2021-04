Isola: Cecilia Rodirguez fa una gaffe sull’ex Francesco Monte – VIDEO (Di venerdì 30 aprile 2021) Ieri sera ospite all’Isola Dei Famosi, la bellissima Cecilia Rodriguez. La showgirl è stata presente in studio per sostenere (da lontano) Ignazio Moser, che ha finalmente preso il sui posto tra i naufraghi. La sorella di Belen ha fatto una gaffe in diretta sull’ex fidanzato, Francesco Monte. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta Cecilia Rodriguez fa una gaffe, indiretta all’Isola Dei Famosi, sull’ex fidanzato Francesco MonteIeri sera è andata in onda un’altra puntata dell’Isola Dei Famosi. Tra i vari colpi di scena abbiamo visto finalmente Ignazio Moser prendere il suo posto tra i naufraghi di questa edizione. Ovviamente a sostenerlo dallo studio di Mediaset non ... Leggi su formatonews (Di venerdì 30 aprile 2021) Ieri sera ospite all’Dei Famosi, la bellissimaRodriguez. La showgirl è stata presente in studio per sostenere (da lontano) Ignazio Moser, che ha finalmente preso il sui posto tra i naufraghi. La sorella di Belen ha fatto unain direttafidanzato,. Vediamo nel dettaglio di cosa si trattaRodriguez fa una, indiretta all’Dei Famosi,fidanzatoIeri sera è andata in onda un’altra puntata dell’Dei Famosi. Tra i vari colpi di scena abbiamo visto finalmente Ignazio Moser prendere il suo posto tra i naufraghi di questa edizione. Ovviamente a sostenerlo dallo studio di Mediaset non ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Avremo l'onore di avere con noi anche Cecilia Rodriguez ?? #Isola - zazoomblog : Cecilia Rodriguez all’Isola non nomina Monte e scatta la polemica - #Cecilia #Rodriguez #all’Isola #nomina - Aury86861644 : @pino_cecilia No, io non lo farei tornare a casa, anzi lo lascerei ancora sull'isola a schiattare - GM19761 : RT @GM19761: Tommasso che dice non vedo l'ora di vedere cecilia x il 22 % di share prendendo x il culo barbara ?????? che guarda caso oggi no… - GM19761 : Tommasso che dice non vedo l'ora di vedere cecilia x il 22 % di share prendendo x il culo barbara ?????? che guarda c… -