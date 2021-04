Internet veloce a Bertiolo fino a 200 Mbps (Di venerdì 30 aprile 2021) TIM sta ultimando i collegamenti che porteranno nelle case e nelle aziende di Bertiolo l’accesso a Internet veloce. Un risultato significativo, reso possibile grazie agli importanti investimenti fatti da TIM e alla collaborazione con l’Amministrazione comunale, fattori che hanno consentito di realizzare rapidamente le attività di scavo e di posa condotte anche grazie all’utilizzo delle infrastrutture pubbliche esistenti, minimizzando sia i tempi d’intervento sia l’impatto sulla città. L’iniziativa di TIM a Bertiolo conferma l’obiettivo di chiudere il digital divide del Paese e vuole dare una risposta concreta ed immediata alle esigenze di connettività provenienti soprattutto dalle “aree bianche” del Paese per consentire ad un sempre più ampio bacino di cittadini il ricorso allo smart working e alla didattica a ... Leggi su udine20 (Di venerdì 30 aprile 2021) TIM sta ultimando i collegamenti che porteranno nelle case e nelle aziende dil’accesso a. Un risultato significativo, reso possibile grazie agli importanti investimenti fatti da TIM e alla collaborazione con l’Amministrazione comunale, fattori che hanno consentito di realizzare rapidamente le attività di scavo e di posa condotte anche grazie all’utilizzo delle infrastrutture pubbliche esistenti, minimizzando sia i tempi d’intervento sia l’impatto sulla città. L’iniziativa di TIM aconferma l’obiettivo di chiudere il digital divide del Paese e vuole dare una risposta concreta ed immediata alle esigenze di connettività provenienti soprattutto dalle “aree bianche” del Paese per consentire ad un sempre più ampio bacino di cittadini il ricorso allo smart working e alla didattica a ...

