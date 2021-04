Felicissima sera | chi si è congratulato e chi no | ‘Mara Venier ci ha urlato…’

Leggi su funweek

(Di venerdì 30 aprile 2021) Venerdì 30 Aprile ultima puntata per ‘‘, lo show del duo comico Pio e Amedeo che ha riscosso grande successo. E se Mediaset aveva chiesto una puntata in più, alcuni conduttori si sono complimentati con il duo mentre altri no. LEGGI ANCHE: — Isola dei famosi spostato dal palinsesto: ecco quando andrà in onda da Maggio A raccontarlo sono stati proprio loro dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. Tra i primi a congratularsi è stato Carlo Conti. Il suo Top Dieci ha perso la ‘battaglia’ degli ascolti contro, ma ancora una volta ha dimostrato di essere un professionista straordinario. “Lui è stato davvero gentilissimo: ‘Ragazzi, mi dispiace non potervi guardare perché devo lavorare’“ Anche la zia Mara ha fatto arrivare il suo sostegno a Pio e Amedeo. Lagli ...