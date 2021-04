Emery | «VAR? dovrebbe dare chiarezza | come si fa a dare rigore?»

(Di venerdì 30 aprile 2021) Il tecnico del Villareal Unaiha commentato l’episodio delper l’Arsenal durante il match di ieri sera. Ecco le parole Unai, tecnico del Villarreal, commenta il successo dei suoi contro l’Arsenal (2-1) nella semifinale d’andata di Europa League, soffermandosi sull’episodio delper i gunners, poi trasformato da Pépé. Ecco le sue parole. «C’è un episodio chiave, direi. Sul 2-0 non c’erae laserve per fare giustizia. Se non controlli lain una situazione del genere quando hanno visto tutti che non èovviamente lasci il campo con rammarico per i tuoi errori e quelli dell’arbitro. Possiamo dire che abbiamo vinto la prima partita che sapevamo sarebbe stata molto difficile. Giocheremo con la voglia di fare le ...

Villarreal-Arsenal | Emery: "Abbiamo battuto un grande avversario" Villarreal-Arsenal | Emery: "Abbiamo battuto un grande avversario". Lo ha affermato l'allenatore del Villarreal, Unai Emery, ai canal ...