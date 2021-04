Elena D’Amario è tornata single | la confessione della ballerina di Amici | “Per me è difficile trovare l’amore”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 30 aprile 2021) Laprofessionista didi Maria De Filippi, a dichiararlo è stata lei stessa nel corso di una chiacchierata con i concorrenti dell’attuale edizione del talent. Negli ultimi mesi era apparsa spesso al fianco di Alessio La Padula, come lei danzatore ed ex concorrente del programma, ma ora il suo cuore sembrerebbe essere libero.e Alessio La Padula:fra ballerini Come riporta Fanpage.it lanon ha mai dichiarato ufficialmente di essere coinvolta in una relazione, tuttavia i suoi fan non erano rimasti indifferenti alle immagini che la ritraevano in compagnia di Alessio La Padula. Come lei, ...