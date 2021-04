Decreto proroghe | nessun obbligo di smart working al 50% nella Pubblica amministrazione TESTO e RELAZIONE TECNICA

(Di venerdì 30 aprile 2021) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha approvato un-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. In considerazione della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, già deliberata, ilinterviene al fine di posticipare alcuni termini di prossima scadenza. L'articolodial 50%

Nel Consiglio dei ministri è stato approvato anche ilche toglie l'obbligo dello smart working al 50 per cento nelle pubbliche amministrazioni. Presidenza Ue: primi piani approvati ...Approfondisci, via libera dal Cdm: nuove scadenze e cambio di regole per lo smart workingIl Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. In considerazione della proroga ...Il Comune di Iseo delibera la proroga al 31 agosto 2021 della prima rata della Tari inizialmente prevista per il 31 maggio. L'Amministrazione... Scopri di più ...