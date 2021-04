Crotone-Inter, Cosmi: “Roma? Il calcio italiano non è quello visto ieri. Tutto sul mio futuro” (Di venerdì 30 aprile 2021) Poco più di ventiquattro ore e sarà Crotone-Inter.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico del Crotone Serse Cosmi, Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro gli uomini di Antonio Conte, che potrebbe valere lo scudetto: dal momento della sua squadra, reduce dalla vittoria conquistata ai danni del Parma, al suo futuro. Ma non solo..."La vittoria di Parma ha ridato un pizzico di serenità anche meritata. Le sconfitte subite avevano il sapore della beffa. L’incubo era quello di buttare via una partita come era successo in altre occasioni. L’incubo poteva essere quello. C’è solo di Carmine indisponibile. Difesa a 4? Non penso che se il Crotone avesse schierato la difesa a 4 ci saremmo salvati, io questo non lo ... Leggi su mediagol (Di venerdì 30 aprile 2021) Poco più di ventiquattro ore e sarà.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico delSersevenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro gli uomini di Antonio Conte, che potrebbe valere lo scudetto: dal momento della sua squadra, reduce dalla vittoria conquistata ai danni del Parma, al suo. Ma non solo..."La vittoria di Parma ha ridato un pizzico di serenità anche meritata. Le sconfitte subite avevano il sapore della beffa. L’incubo eradi buttare via una partita come era successo in altre occasioni. L’incubo poteva essere. C’è solo di Carmine indisponibile. Difesa a 4? Non penso che se ilavesse schierato la difesa a 4 ci saremmo salvati, io questo non lo ...

