Chi è Diletta Leotta: carriera, vita privata e curiosità sulla conduttrice siciliana (Di venerdì 30 aprile 2021) Chi è Diletta Leotta, conduttrice tv e radiofonica classe 1991, volto di punta di Dazn, laureata in Giurisprudenza e famosa soprattutto per la sua partecipazione a programmi sportivi seguitissimi come Diletta gol in campo e Linea Diletta. Scopriamo qualcosa in più sulla giovane: dalla carriera alla vita privata, svelando anche qualche curiosità. Diletta Leotta è nata il 16 agosto del 1991 a Catania, in Sicilia. Figlia di Rori, avvocato civilista, e di Ofelia Castorina, all’età di 17 anni ha cominciato a collaborare con “Antenna Sicilia” in una trasmissione calcistica. Dopo essersi diplomata al liceo scientifico ad indirizzo linguistico della città etnea, si è laureata in ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 30 aprile 2021) Chi ètv e radiofonica classe 1991, volto di punta di Dazn, laureata in Giurisprudenza e famosa soprattutto per la sua partecipazione a programmi sportivi seguitissimi comegol in campo e Linea. Scopriamo qualcosa in piùgiovane: dallaalla, svelando anche qualcheè nata il 16 agosto del 1991 a Catania, in Sicilia. Figlia di Rori, avvocato civilista, e di Ofelia Castorina, all’età di 17 anni ha cominciato a collaborare con “Antenna Sicilia” in una trasmissione calcistica. Dopo essersi diplomata al liceo scientifico ad indirizzo linguistico della città etnea, si è laureata in ...

