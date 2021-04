Caso tamponi, squalifica di 12 mesi a Lotito in appello (Di venerdì 30 aprile 2021) La Corte d’appello della Figc ha inflitto 12 mesi di squalifica al presidente della Lazio, Claudio Lotito per il Caso tamponi, accogliendo il ricorso della Procura Federale. “La Corte Federale d’appello, riunita oggi a Roma per esaminare il “Caso” tamponi legato alla Lazio, ha accolto in parte il reclamo proposto dalla Procura Federale e, per L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 30 aprile 2021) La Corte d’della Figc ha inflitto 12dial presidente della Lazio, Claudioper il, accogliendo il ricorso della Procura Federale. “La Corte Federale d’, riunita oggi a Roma per esaminare il “legato alla Lazio, ha accolto in parte il reclamo proposto dalla Procura Federale e, per L'articolo

