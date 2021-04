Bagnaia il più veloce nel venerdì di libere a Jerez

(Di venerdì 30 aprile 2021)(SPAGNA) (ITALPRESS) – Francescofirma il miglior tempo delle provedel Gran Premio di Spagna di MotoGP. Sul circuito di, nella seconda sessione, il pilota della Ducati ha chiuso in 1'37?209, rifilando 178 millesimi a Fabio Quartararo su Yamaha e 457 millesimi ad Aleix Espargaro su Aprilia. Bene anche Franco Morbidelli, quarto con la Yamaha Petronas davanti alla M1 ufficiale di Maverick Vinales, alla Honda di Takaaki Nakagami e alla Ktm di Miguel Oliveira. La top ten è chiusa da Alex Rins (Suzuki), Johann Zarco (Ducati) e Brad Binder (Ktm), con quest'ultimo che era stato il piùal mattino. Questi sono anche i dieci piloti che, al momento, sarebbero qualificati direttamente per la Q2, con la classifica dei tempi combinata ridisegnata rispetto alle FP1 del mattino. Male ...

Nella prima sessione di libere era stato il sudafricano Brad Binder , su Ktm, ilveloce in 1'38"... Quarto tempo per Francesco, su Ducati, in 1'38"301. Quinto il leader del mondiale Fabio ...Dopo le prime due sessioni di prove a Jerez,su Ducati è il migliore nella classifica combinata con 1:37.209. Alle sue spalle la Yamaha di Quartararo (+0.178) e l'Aprilia di Aleix Espargaró (+0.437). Morbidelli chiude al 4° posto (+0.495)...