Automobilista viola coprifuoco e viene multato | fa ricorso | sanzione cancellata

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 30 aprile 2021) L’Aquila, 30 apr — Si è conclusa con l’archiviazione del verbale da 533,33 euro la vicenda di un cittadino marsicanodai carabinieri per averto l’odiosodelle 22. L’uomo, 54 anni e originario di Pacentro (L’Aquila), ha infatti presentato un, — vincendolo — affermando che «le libertà costituzionali non possono essere compresse o limitate». Lo riporta Il Centro. I carabinieri lo multano perzione delI fatti si sono svolti all’1.50 del 28 febbraio scorso, quando i carabinieri hanno fermato il 54enne a bordo della sua Alfa Romeo in via della Stazione centrale a Sulmona. Alla domanda dei militari sul motivo per cui stessendo il, l’uomo non riesce a fornire una motivazione valida. Cioè, una ...