Ardu: non ci sarà nessuno sfratto, associazioni stiano tranquille (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma – “Sull’uso del patrimonio indisponibile di Roma Capitale e’ opportuno fare chiarezza: nessuno sfratto avra’ luogo e le associazioni attualmente in concessione, compresa la Asd Street of Life di Spinaceto, potranno continuare a utilizzare gli immobili e proseguire con le attivita’ e i servizi offerti secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta n.363/2020.” “Come gia’ dichiarato dall’assessora al Patrimonio e alle Politiche Abitative Valentina Vivarelli, infatti, l’Amministrazione Capitolina ha gia’ attivato le nuove procedure per la sospensione delle riacquisizioni e il caso della Street of Life, che in virtu’ della recente disciplina non ha mai avuto ragione di esistere, e’ imputabile solo ed esclusivamente a un disguido di natura amministrativa.” “In ossequio alle prescrizioni previste dalla Delibera in oggetto, infatti, le ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma – “Sull’uso del patrimonio indisponibile di Roma Capitale e’ opportuno fare chiarezza:avra’ luogo e leattualmente in concessione, compresa la Asd Street of Life di Spinaceto, potranno continuare a utilizzare gli immobili e proseguire con le attivita’ e i servizi offerti secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta n.363/2020.” “Come gia’ dichiarato dall’assessora al Patrimonio e alle Politiche Abitative Valentina Vivarelli, infatti, l’Amministrazione Capitolina ha gia’ attivato le nuove procedure per la sospensione delle riacquisizioni e il caso della Street of Life, che in virtu’ della recente disciplina non ha mai avuto ragione di esistere, e’ imputabile solo ed esclusivamente a un disguido di natura amministrativa.” “In ossequio alle prescrizioni previste dalla Delibera in oggetto, infatti, le ...

luisanna_ardu : @woodoow Infatti! Anna sono così arrabbiata con questo sistema fallimentare che non ho più parole... potrei iniziar… - luisanna_ardu : In #Sardegna la campagna vaccinale si ferma: non abbiamo più vaccini. È inammissibile! ???? - luisanna_ardu : 'Date ai bambini qualcosa da fare, non qualcosa da imparare' J.Dewey #scuolaattiva - ardu_federica : RT @MarcoNoel19: Da lunedì ci si affida di nuovo al buonsenso degli italiani. Perché le altre volte è andata così bene che sarebbe un pecca… - sim_ardu : RT @mirkonicolino: I difensori del calcio proletario e della meritocrazia lo sanno che se la riforma della #ChampionsLeague fosse in vigore… -

Ultime Notizie dalla rete : Ardu non Fassina: basta bandi, premiare realtà sociali in regolamento beni ... primo firmatario il presidente Ardu, che porta avanti solo il principio guida della 140 del 2015, cioe' la valorizzazione economica, e il principio del bando, applicato pero' su realta' che non ...

Infermieri a confronto con gli studenti dell'Anguissola Autonomia non significa indipendenza ma capacità di lavorare in team, di ascoltare e interagire con ... Giovanni Ardu, impegnato in prima linea nella battaglia contro la pandemia, ha ricordato che ogni ...

Ardu: non ci sarà nessuno sfratto, associazioni stiano tranquille - RomaDailyNews RomaDailyNews Biblioteca Arduino, incontro in musica con Claudio e Diana Venerdì 30 aprile 2021. Il venerdì dello scrittore Incontro in musica con Claudio e Diana Ore 18. Nati come “Note Mediterranee” tra night esclusivi e mangiacassette degli an ...

Ivrea. Filli Linea intima chiude dopo 36 anni La titolare: «Ho aperto il mio primo negozio nel 1981 a Ciriè, ora è giunto il momento di dedicare tempo a me stessa» ...

... primo firmatario il presidente, che porta avanti solo il principio guida della 140 del 2015, cioe' la valorizzazione economica, e il principio del bando, applicato pero' su realta' che...Autonomiasignifica indipendenza ma capacità di lavorare in team, di ascoltare e interagire con ... Giovanni, impegnato in prima linea nella battaglia contro la pandemia, ha ricordato che ogni ...Venerdì 30 aprile 2021. Il venerdì dello scrittore Incontro in musica con Claudio e Diana Ore 18. Nati come “Note Mediterranee” tra night esclusivi e mangiacassette degli an ...La titolare: «Ho aperto il mio primo negozio nel 1981 a Ciriè, ora è giunto il momento di dedicare tempo a me stessa» ...