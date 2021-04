Allarme variante indiana: scatta la zona rossa a Sabaudia. Pass Covid europeo: test al via dal 10 maggio (Di venerdì 30 aprile 2021) La Valle d’Aosta dovrebbe diventare zona rossa e la Sardegna Passare dal rosso all’arancione. Questi gli unici cambi per i colori delle regioni che potrebbero scattare con le nuove ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza. Il tutto dopo i dati di oggi 30 aprile per quello che riguarda il monitoraggio settimanale. Per le altre regioni sembra non ci saranno cambiamenti. I quali scatteranno, come sempre, dal lunedì: in questo caso dal 3 maggio. Latina, territorio in difficoltà Ma intanto è pronta la zona rossa per il territorio di Bella Farnia, a Sabaudia, in provincia di Latina. Lì, il 29 aprile, nel corso di uno screening organizzato dalla Asl, è stata rilevata la positività di 80 cittadini di origine indiana su un totale di ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 30 aprile 2021) La Valle d’Aosta dovrebbe diventaree la Sardegnaare dal rosso all’arancione. Questi gli unici cambi per i colori delle regioni che potrebberore con le nuove ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza. Il tutto dopo i dati di oggi 30 aprile per quello che riguarda il monitoraggio settimanale. Per le altre regioni sembra non ci saranno cambiamenti. I quali scatteranno, come sempre, dal lunedì: in questo caso dal 3. Latina, territorio in difficoltà Ma intanto è pronta laper il territorio di Bella Farnia, a, in provincia di Latina. Lì, il 29 aprile, nel corso di uno screening organizzato dalla Asl, è stata rilevata la positività di 80 cittadini di originesu un totale di ...

