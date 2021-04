Al via la battaglia per il certificato vaccinale dell'Ue (Di venerdì 30 aprile 2021) Raggiungere un accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio sul certificato vaccinale dell'Ue vaccini sarà più difficile del previsto. I deputati ieri hanno approvato ad ampia maggioranza la loro posizione sulla proposta della Commissione di un certificato verde digitale, che dovrebbe facilitare la libera circolazione delle persone grazie ai dati su vaccinazione, test o guarigione dal Covid-19. Il voto del Parlamento europeo consente di avviare i negoziati con il Consiglio nel cosiddetto “trilogo”, che tutti dicono di voler concludere entro fine maggio, per permettere al regolamento di entrare in vigore alla fine di giugno. C'è da salvare la stagione estiva e un settore, quello del turismo, che ha subito più di tutti gli altri il devastante impatto economico del Covid-19. Ma - come ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 30 aprile 2021) Raggiungere un accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio sul'Ue vaccini sarà più difficile del previsto. I deputati ieri hanno approvato ad ampia maggioranza la loro posizione sulla propostaa Commissione di unverde digitale, che dovrebbe facilitare la libera circolazionee persone grazie ai dati su vaccinazione, test o guarigione dal Covid-19. Il voto del Parlamento europeo consente di avviare i negoziati con il Consiglio nel cosiddetto “trilogo”, che tutti dicono di voler concludere entro fine maggio, per permettere al regolamento di entrare in vigore alla fine di giugno. C'è da salvare la stagione estiva e un settore, quello del turismo, che ha subito più di tutti gli altri il devastante impatto economico del Covid-19. Ma - come ...

Advertising

joebayy : Check out Giuseppe Verdi La Battaglia Di Legnano Three Record Site Cetra Everest Records - battaglia_persa : RT @Marcopalmaxv: Sottopasso ferroviario via Volpato. Ma quei rifiuti sono qualcosa di cui non doversi sbarazzare? ?@fsitaliane? ?@romatoda… - buzzico : @senzasinistra @Sofiajeanne @robersperanza Eh ma era la conquista del controllo del potere (per via anche consensua… - FratellidItalia : RT @FDI_Parlamento: Omofobia. Rauti (FdI): ddl Zan animato da furore ideologico. Da FdI battaglia contro norma liberticida - jonifrancesco : @PoliticaPerJedi @battaglia_persa @Paolo__Ferrara Che poi l'asfalto messo sopra i sanpietrini tra un po' scivola via. -