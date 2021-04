A Milano il cimitero degli animali ora è anche virtuale

Leggi su agi

(Di venerdì 30 aprile 2021) AGI - Nebbia, Hansel, Alex, Muffin, Briciola e tanti altri. Nel(www.ilfidocustode.it) c'è posto per tutti, cani, gatti e ogni altro animale a cui ci si è affezionati. L'idea di creare questo 'spazio' non poteva che venire alla società pioniera nel settore, Il Fido custode, che aha aperto il primo, questo reale, per glid'affezione nell'agosto del 2015, in un'area vicina al parco di Trenno. Ilè dedicato in particolare a tutti quegliche non hanno avuto una sepoltura, in modo che "possano trovare un posto per essere ricordati oltre la vita terrena". Lo ha spiegato all'AGI il direttore de Il Fido custode, Gianni Amenta. "Nelci ...