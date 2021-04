Wta Madrid 2021, Garbine Muguruza si ritira: problema muscolare per la spagnola (Di giovedì 29 aprile 2021) Brutta notizia per il Wta di Madrid e per tutti i tifosi spagnoli: Garbine Muguruza ha dato forfait per un problema muscolare alla gamba sinistra. Il torneo spagnolo, cominciato oggi con i match di primo turno, perde dunque una delle protagoniste più attese nonché la numero uno di Spagna che avrebbe infiammato il pubblico presente. Muguruza avrebbe dovuto esordire, forte della sua decima testa di serie, contro l’americana Sloane Stephens: ma quest’infortunio non le permetterà di scendere in campo e verrà rimpiazzata da Danka Kovinic, lucky loser. La speranza è che Garbine possa tornare a competere agli Internazionali d’Italia che si svolgeranno a Roma da domenica 9 maggio per preparare al meglio il Roland Garros. IL TABELLONE DEL TORNEO Lamentablemente, ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 aprile 2021) Brutta notizia per il Wta die per tutti i tifosi spagnoli:ha dato forfait per unalla gamba sinistra. Il torneo spagnolo, cominciato oggi con i match di primo turno, perde dunque una delle protagoniste più attese nonché la numero uno di Spagna che avrebbe infiammato il pubblico presente.avrebbe dovuto esordire, forte della sua decima testa di serie, contro l’americana Sloane Stephens: ma quest’infortunio non le permetterà di scendere in campo e verrà rimpiazzata da Danka Kovinic, lucky loser. La speranza è chepossa tornare a competere agli Internazionali d’Italia che si svolgeranno a Roma da domenica 9 maggio per preparare al meglio il Roland Garros. IL TABELLONE DEL TORNEO Lamentablemente, ...

