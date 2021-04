William e Kate sposi 10 anni fa, cosa successe a Harry la notte prima del sì: il retroscena assurdo (Di giovedì 29 aprile 2021) LOLNEWS. IT - William e Kate continuano a tenere alto il nome della monarchia e in 10 anni di matrimonio non hanno mai dato scandalo: il loro royal wedding si celebrò a Westminster e fu un evento mondiale ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 aprile 2021) LOLNEWS. IT -continuano a tenere alto il nome della monarchia e in 10di matrimonio non hanno mai dato scandalo: il loro royal wedding si celebrò a Westminster e fu un evento mondiale ...

Ultime Notizie dalla rete : William Kate Gb: 10 anni di matrimonio, foto celebrano William e Kate Una serie di scatti familiari e romantici per celebrare i 10 anni di matrimonio. E' la scelta fatta da William e Kate (o Catherine, come ormai ama farsi chiamare, preparandosi un giorno a diventare regina consorte) per celebrare oggi il primo anniversario tondo di un'unione da coppia quasi perfetta, a ...

